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Nokia провела ребрендинг впервые за 60 лет

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Nokia

Финская компания Nokia впервые за 60 лет сменит логотип. Это связано с изменением бизнес-стратегии компании и стремлением избавиться от ассоциации со смартфонами, пояснил директор компании Пекка Лундмарк журналистам Reuters.

«Была ассоциация со смартфонами, а в настоящее время мы являемся компанией бизнес-технологий», — подчеркнул Лундмарк.

Новый логотип будет представлять стилизованные в футуристическом стиле буквы, образующие слово Nokia, на насыщенном фоне розово-сиреневого спектра.

В настоящее время в руководстве компании считают, что успешно завершили перезагрузку бизнес-процессов, теперь в Nokia намерены добиться их ускорения и масштабировать свою деятельность с целью достичь глобального лидерства.

В 2023 году Nokia планирует полностью прекратить импорт оборудования в Россию.

Ранее сообщалось, что Nokia представила смартфон с возможностью самостоятельного ремонта.

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