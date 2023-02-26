Киев и Эр-Рияд подписали меморандум, предусматривающий поставки Украине нефтепродуктов

Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил на пресс-конференции в Киеве по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, что стороны подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает поставки Киеву нефтепродуктов. Об этом сообщает Al Sharq.

Кроме того, по данным Al Ekhbariya, Саудовская Аравия приняла решение выделить Украине гумпомощь на сумму $410 млн.

«Мы сосредоточены на том, чтобы облегчить последствия гуманитарного кризиса на Украине, поэтому король и наследный принц приняли решение направить в страну гуманитарную помощь на сумму $410 млн», — сказал министр.

Ранее руководитель Министерства иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что страны Персидского залива будут способствовать урегулированию конфликта на Украине.