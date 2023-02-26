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WSJ: Северная Африка закупает дизельное топливо и другие нефтепродукты РФ

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Lucy Nicholson/Reuters

Северная Африка, по предварительным данным, стала интенсивно приобретать дизельное топливо и другие российские нефтепродукты. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Утверждается, что страны Северной Африки начали активно скупать нефтепродукты российского производства после сокращения закупок Европой на фоне введенных санкций против РФ.

Согласно информации СМИ, в 2021 году Тунис практически не покупал у РФ нефтепродукты. Однако за последние месяцы проявлен интерес к бензину, лигроину, дизельному топливу и газойлю.

При этом, по утверждению газеты, в январе текущего года в страну поступило 2,8 млн баррелей российских нефтепродуктов.

Предполагается поступление еще 3,1 млн баррелей нефти.

Всплеск интереса к нефтепродуктам из России замечен и в Алжире, Египте и Ливии.

Ранее в Bloomberg заявили, что в декабре 2022 года Россия продавала нефть «намного дороже» предельной цены.

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