Bloomberg: инфляция в еврозоне должна снизиться четвертый месяц подряд по итогам февраля

По итогам февраля 2023 года уровень инфляции в еврозоне должен снизиться четвертый месяц подряд. Пик роста потребительских цен остался позади, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на опрос собственных экономистов.

Официальных данных по поводу уровня февральской инфляции в еврозоне пока нет. Однако уровень базовой инфляции (представляет собой долгосрочную тенденцию изменения уровня цен) в регионе по-прежнему остается на рекордно высоком уровне 5,3%, уточняется в статье.

«Общая инфляция в еврозоне должна снизиться четвертый месяц подряд в феврале после того, как теплая зимняя погода привела к падению цен на природный газ», — говорится в материале.

Предполагается, что данные по инфляции, которые должны объявить в четверг, 2 марта, останутся значительно выше целевого показателя руководства Европейского Центробанка (ЕЦБ) в 2%. В связи с этим экономисты полагают, что ЕЦБ продолжит курс на ужесточение денежно-кредитной политики.

«Еще одно вероятное снижение общего уровня инфляции в еврозоне, вызванное энергоносителями, может мало успокоить ястребов в ЕЦБ. Поскольку базовое ценовое давление все еще повышается, директивные органы могут быть вынуждены продолжать повышать ключевую ставку до начала лета 2023 года», — заключается в статье.

21 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на результаты исследования аналитиков компании S&P Global сообщило, что к концу зимнего периода уровень деловой активности в странах еврозоны вырос самыми быстрыми за последние девять месяцев темпами. Основной вклад в динамику внес сектор услуг, однако росту показателя также поспособствовала промышленная сфера.