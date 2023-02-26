Посол в Москве Кастильос: Уругвай работает с Россией над альтернативными маршрутами поставок

Компании Уругвая и России в настоящее время работают над созданием альтернативных маршрутов поставок продукции на рынок РФ. Однако странам пока не удалось справиться с логистическими трудностями, приводит слова посла латиноамериканской страны в Москве Даниэля Кастильоса РИА Новости.

По его словам, транспортные проблемы с доставкой товаров приводят к увеличению конечной стоимости продукции, ввозимой на российский рынок. Чтобы этого избежать, необходимо искать новые схемы доставки товаров, на что может уйти определенное количество времени.

«Мы в посольстве находимся в постоянном контакте с нашими производителями в Уругвае, предоставляя им всю необходимую информацию о маршрутах, альтернативных схемах. А также общаемся с российскими импортерами, часто встречаемся с ними, чтобы вместе искать эти альтернативные маршруты», — заявил Кастильос.

Он добавил, что логистические трудности с доставкой продукции на российский рынок также привело к сокращению объемов уругвайского экспорта в РФ. Так, по итогам 2022 года этот показатель в денежном выражении снизился на $40-50 млн и составил всего $70 млн.

26 февраля посол Уругвая в Москве Даниэль Кастильос заявил о желании компаний из латиноамериканской страны поставлять на российский рынок мед и вино. В этих сегментах торговли у Уругвая и РФ есть значительный потенциал для наращивания двустороннего товарооборота.