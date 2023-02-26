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Посол в Москве Кастильос: Уругвай хотел бы экспортировать в РФ мед и вино

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Depositphotos

Уругвай хотел бы начать экспортировать в РФ вино и мед, в данных сферах есть существенный потенциал, уверен посол страны в Москве Даниэль Кастильос. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы хотим максимально воспользоваться теми возможностями, которые есть. Надо быть умными и активными. Есть определенные реальность и контекст», — подчеркнул дипломат.

По его словам, в первую очередь есть перспективы в области винодельной продукции.

«Россия ищет новых поставщиков», — уточнил Кастильос.

Как добавил сотрудник дипмиссии, в Уругвае много маленьких семейных виноделен и серьезные перспективы для экспорта.

«Мы поставляем вино на разные рынки: в США, в Бразилию, в Соединенное королевство», — рассказал собеседник агентства.

Также он обратил внимание, что при обсуждении меда поднимается вопрос не только по поставкам как съестного продукта, но и его производных — прополиса, пыльцы, применяющихся в косметике.

Ранее Минпромторг сообщал, что спрос на медь и алюминий в России сократится вдвое.

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