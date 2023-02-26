НОПСМ: в 2024 году на российском стройрынке начнутся трудности с производством цемента и газобетона

К настоящему времени на российском строительном рынке решены не все проблемы касательно процессов импортозамещения по базовым ингредиентам стройматериалов. На фоне масштабных торговых ограничений и сбоев логистических цепочек уже через год в РФ начнутся трудности с производством цемента, газобетона и других базовых материалов, приводит слова исполнительного директора Ассоциации «Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций» (НОПСМ) Антона Солона газета «Московский Комсомолец».

«Не до конца решены вопросы импортозамещения по базовым ингредиентам стройматериалов, от которых зависят важные технические характеристики и свойства продукции, к которым привыкли потребители. При нынешней ситуации уже через год начнутся трудности с производством цемента, газобетона и других базовых материалов, а не только отделочных», — пояснил Солон.

20 февраля газета «Известия» со ссылкой на российских девелоперов сообщила, что на российском рынке недвижимости в начале текущего года был зафиксирован новый виток подорожания строительства жилья. За последнее время этот показатель увеличился еще на 5-10%.

Одной из основных причин подобной динамики стало удорожание различных строительных материалов, которые используются для возведения жилых объектов. Кроме того, на прирост стоимости недвижимости также повлияла нехватка технического оборудования и персонала в стройкомпаниях.