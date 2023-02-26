Корпорация МСП: число малых и средних компаний в РФ превысило 6 млн и достигло допандемийного уровня

По итогам февраля 2023 года суммарное количество компаний на российском рынке, задействованных в малом и среднем бизнесе, превысило отметку 6 млн. К концу зимнего периода этот показатель достиг допандемийного уровня во многом из-за ухода ряда западных предприятий и брендов из РФ, сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистические данные аналитиков Корпорации МСП.

«Численность малых и средних предприятий в феврале достигла 6,05 млн — это максимум с середины 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го их количество выросло на 150 тыс., а относительно января 2023-го — на 60 тыс.», — говорится в материале.

На подобную динамику повлияли несколько факторов. Одними из основных стали: активизация процессов, связанных с развитием так называемого «параллельного импорта», а также спад негативных настроений после пандемии и санкций. Кроме того, увеличилась финансовая поддержка бизнесменам и предпринимателям со стороны государства. Последнее произошло за счет роста числа кредитов по субсидируемой ставке, объяснил президент «Опоры России» Александр Калинин.

26 февраля министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что российский промышленный сектор смог перестроиться, несмотря на действие международных санкций. При этом устойчивость на фоне торговых ограничений продемонстрировали как «оборонный», так и «гражданский» сектора промышленного производства.