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Министр Мантуров заявил, что российская промышленность смогла перестроиться, несмотря на санкции

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Промышленный сектор российской экономики смог перестроиться на фоне международных санкций, введенных западными странами против РФ. Во многом благодаря трансформации удалось избежать значительного падения в данной сфере производства, приводит слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова «Российская газета».

По его словам, свою устойчивость на фоне торговых ограничений продемонстрировали как «оборонный», так и «гражданский» сектора промышленного производства. При этом объемы выпуска продукции в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) выросли по различным направлениям в 3-10 раз.

«Что касается «гражданских» отраслей, можно уверенно сказать, что они приспособились к особым условиям работы и смогли перестроить все свои внутренние процессы. Это касается и автопрома, и авиапрома, и других отраслей», — заявил Мантуров.

26 февраля обозреватель французского новостного журнала Valeurs Actuelles Мерьядек Раффре заявил, что Россия смогла перестроить экономику в ответ на санкции западных стран. Россия смогла побороть инфляцию, стабилизировать рубль и предотвратить катастрофу в промышленном секторе, а многие западные компании продолжили работу на внутреннем рынке РФ.

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