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Финансист предупредила об опасности незакрытого банковского счета

Эксперт Дергачева: банк может брать плату за обслуживание карты при нулевом балансе

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Специалист финансового маркетплейса «Сравни» Мария Дергачева в разговоре с агентством «Прайм» рассказала, что неиспользуемый банковский счет стоит закрыть, так как можно потерять деньги даже при нулевом балансе.

Она отметила, что нужно внимательно изучить договор с банком, особенно пункт про плату за обслуживание.

«Он может ее списывать раз в год или в месяц. Если денег нет, на минусовой баланс затем начнут начислять проценты», — сказала Дергачева.

Кроме того, по ее словам, есть опасность уйти в минус из-за подключенного овердрафта, SMS-оповещения или других услуг. Также уточняется, что, если счетом не пользовались свыше двух лет, банк имеет право закрыть его в одностороннем порядке, добавила эксперт.

Ранее руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что банковскую карту могут заблокировать из-за частых поступлений денег.

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