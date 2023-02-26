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Valeurs Actuelles: Россия перестроила экономику в ответ на санкции Запада

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Россия смогла перестроить экономику в ответ на санкции Запада. Об этом заявил обозреватель французского новостного журнала Valeurs Actuelles Мерьядек Раффре.

Он отметил, что обычные граждане почти не заметили изменений, которые должны были принести санкции. По словам Раффре, в Москве все как обычно: в магазинах есть товары, а в ресторанах и клубах посетители.

Журналист подчеркнул, что Россия смогла побороть инфляцию, стабилизировать рубль и предотвратить катастрофу в промышленном секторе. Раффре заявил, что многие западные компании остались на российском рынке.

Обозреватель полагает, что нивелировать потери от сокращения торговли с западными странами России удалось благодаря сотрудничеству с Китаем.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что страны Запада пытались заставить россиян страдать при помощи санкций.

Путин назвал стратегической задачей властей вывод экономики России на новые рубежи.

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