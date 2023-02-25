В 10-й пакет санкций Евросоюза попали Альфа-банк, Росбанк и «Тинькофф»

В десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России попали крупные российские банки — Альфа-банк, Росбанк и «Тинькофф». Новые санкции опубликованы в официальном журнале Евросоюза.

В качестве обоснования в документе отмечается, что эти банки вовлечены в сектора экономики, якобы «обеспечивающие существенный источник доходов правительству Российской Федерации».

Альфа-банк и Росбанк ранее попадали в санкционные списки США. «Тинькофф» ранее не попадал под какие-либо санкции.

В самих кредитных организациях сообщили, что попадание под санкции не должно как-то повлиять на их работу, так как банки готовились к такому развитию событий. Отмечается, что несмотря на ограничения, они продолжат обслуживание клиентов.

15 февраля агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз в новом санкционном пакете может ввести рестрикции в отношении Росбанка, Альфа-банка, банка «Тинькофф» и Фонда национального благосостояния (ФНБ).