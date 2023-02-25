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Совет ЕС сообщил о попадании еще 96 организаций из России и Ирана под санкции

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В Совете ЕС сообщили, что еще 96 организаций, причастных к снабжению Вооруженных сил России оружием и техникой, подпадут в новый, десятый пакет санкций. Об этом сообщается в пресс-релизе Европейского Совета.

Всего в санкции включены 121 юридическое и физическое лицо, в том числе семь иранских компаний. После вступления в силу новых ограничительных мер под санкциями окажутся 506 физических лиц, имеющих отношение к российскому военно-промышленному комплексу, а также, как отметили в Европейском Совете, к ЧВК «Вагнер».

Ранее сообщалось, что новые санкции Евросоюза приведут к блокировке 49% экспорта ЕС в Россию и 58% импорта ЕС из России.

Очередной пакет санкций ЕС в отношении России был согласован вечером в пятницу, 24 февраля, и опубликован 25 февраля. Его вступлению в силу будет предшествовать публикация полного списка организаций и физических лиц, на которых будут распространяться новые санкции.

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Санкции против России
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