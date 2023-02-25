ЕС обязал информировать о замороженных активах подсанкционных физлиц и ЦБ РФ

Совет Европейского союза в рамках 10-го пакета антироссийских санкций ввел дополнительные обязательства по информированию о замороженных активах частных лиц и Центрального банка России, в отношении которых введены ограничения. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте Совета Евросоюза 25 февраля.

Отмечается, что соответствующее решение было принято для обеспечения эффективности запретов на замораживание активов.

Также Совет ЕС ввел новые обязательства по представлению отчетности странам-членам Евросоюза и Комиссии по иммобилизованным резервам и активам ЦБ РФ.

Ранее сообщалось, что ЕС в рамках нового пакета санкций против РФ запретил российским гражданам руководить стратегическими компаниями в Евросоюзе.