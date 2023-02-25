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Евросоюз запретил импортировать из России асфальт и синтетический каучук

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европейский союз в рамках 10-го пакета санкций в отношений Российской Федерации вводит запрет на импорт из РФ асфальта и синтетического каучука. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте Совета Евросоюза 25 февраля.

В документе прописано, что ограничения коснутся тех товаров, которые приносят России «значительные доходы», в том числе асфальт и синтетический каучук.

Ранее сообщалось, что Совет Европейского союза 25 февраля опубликовал заявление по 10-му пакету санкций против России.

В свою очередь глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз 25 февраля принял 10-й пакет санкций в отношении Российской Федерации, в который включил 121 физическое лицо и юридическое лицо, также были введены значительные ограничения на импорт и экспорт товаров, запрещены российские СМИ.

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Санкции против России
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