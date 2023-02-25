Еврокомиссия: почти половина экспорта ЕС в РФ будет ограничена после ввода новых санкций

После в ввода нового пакета санкций ЕС половина европейского экспорта в Россию по состоянию на 2021 год будет затронута ограничениями. Об этом сообщается в пресс-релизе Еврокомиссии.

Стоимость экспорта товаров, на которые распространились санкции 10-го пакета, в 2021 году составляла €11,4 млрд. Предыдущие девять пакетов санкций привели к ограничению экспорта товаров на сумму €32,5 млрд. Таким образом, ЕС блокирует 49% своего экспорта в Россию.

При этом новые эмбарго ЕС охватывают импорт ЕС из России на сумму почти €1,3 млрд евро, и они дополняют уже введенные санкции в размере €90 млрд. Таким образом, под санкциями оказалось 58% импорта ЕС из России по данным за 2021 год.

25 февраля стало известно, что 10-й пакет санкций ЕС в отношении России включил 121 физическое и юридическое лицо, также были введены значительные ограничения на импорт и экспорт товаров, запрещено вещание российских СМИ RT Arabic и Sputnik Arabic.