Совет Евросоюза ввел санкции против трех российских банков, однако не уточняется, против каких именно. Об этом говорится на сайте организации в заявлении, опубликованном 25 февраля.

При этом в документе не указывается, о каких именно банках РФ идет речь.

«Три российских банка были добавлены в список организаций, на которые распространяется замораживание активов и запрет на предоставление средств и экономических ресурсов», — поясняется в сообщении.

Списки персональных санкций еще не опубликованы, их обнародуют позднее.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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