ЕС в 10-м пакете санкций добавил в черный список семь иранских компаний

Евросоюз в своем 10-м пакете санкций против РФ решил включить в черный список семь иранских компаний за якобы связь с Россией. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

«Впервые в этот список войдут семь иранских предприятий, производящих военные беспилотные летательные аппараты, которые использовались российскими военными...» — утверждается в заявлении организации.

По версии европейских политиков, беспилотники предприятий Ирана якобы были задействованы в спецоперации на Украине.

«Ограничения расширены за счет компонентов, которые могут использоваться в российских системах вооружения. Санкции теперь направлены не только против России, но и против Ирана», — уточнили в ЕС.

В Москве и Тегеране неоднократно опровергали сообщения о том, что российская армия якобы использует иранские беспилотники в ходе боев на Украине.

Также известно, что ЕС включил в 10-й пакет санкций против РФ 121 физическое лицо и юридическое лицо.