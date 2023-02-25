Глава TotalEnergies заявил, что цена топлива на АЗС компании не поднимется выше €1,99 в 2023 году

Дизельное топливо и бензин на автозаправочных станциях TotalEnergies в 2023 году не будет дороже €1,99 за литр. Об этом заявил гендиректор компании Патрик Пуянне во время выступления на французском телеканале TF1.

«На всех станциях TotalEnergies в 2023 году дизельное топливо и бензин будут стоить не более 1,99 евро. Ограничение цен вступит в силу в субботу для заправок, расположенных на автомагистралях, и 1 марта для всех станций», — отметил Пуянне.

По его словам, зафиксировать цены было необходимо, так как президент Франции Эммануэль Макрон призвал производителей топлива помочь гражданам в сложной экономической ситуации.

В выпуске телеканала также сообщалось, что ограничение цен будет применяться ко всем маркам топлива, кроме премиальных вариантов, где октановое число 98 и выше.

В начале февраля ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Венгрии сообщил, что Европа может вскоре столкнуться с ростом цен и нехваткой нефтепродуктов на фоне санкций со стороны Евросоюза в отношении России.

До этого агентство «Прайм» со ссылкой на главного аналитика чешской компании Finlord Бориса Томчиака сообщило, что Болгария и Чехия сейчас продают самое дешевое дизельное топливо в Европе. Средняя цена одного литра там составляет $1,64 и $1,7 соответственно.