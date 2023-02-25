Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава TotalEnergies заявил, что цена топлива на АЗС компании не поднимется выше €1,99 в 2023 году

close
100%
Horst Galuschka/Global Look Press

Дизельное топливо и бензин на автозаправочных станциях TotalEnergies в 2023 году не будет дороже €1,99 за литр. Об этом заявил гендиректор компании Патрик Пуянне во время выступления на французском телеканале TF1.

«На всех станциях TotalEnergies в 2023 году дизельное топливо и бензин будут стоить не более 1,99 евро. Ограничение цен вступит в силу в субботу для заправок, расположенных на автомагистралях, и 1 марта для всех станций», — отметил Пуянне.

По его словам, зафиксировать цены было необходимо, так как президент Франции Эммануэль Макрон призвал производителей топлива помочь гражданам в сложной экономической ситуации.
В выпуске телеканала также сообщалось, что ограничение цен будет применяться ко всем маркам топлива, кроме премиальных вариантов, где октановое число 98 и выше.

В начале февраля ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Венгрии сообщил, что Европа может вскоре столкнуться с ростом цен и нехваткой нефтепродуктов на фоне санкций со стороны Евросоюза в отношении России.

До этого агентство «Прайм» со ссылкой на главного аналитика чешской компании Finlord Бориса Томчиака сообщило, что Болгария и Чехия сейчас продают самое дешевое дизельное топливо в Европе. Средняя цена одного литра там составляет $1,64 и $1,7 соответственно.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть