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Добыча нефти на месторождении Бохай в Китае превысила рекордные 90 тыс. тонн в сутки

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Depositphotos

Суточный объем добычи нефти на месторождении Бохай в 2023 году уже превысил 90 тыс. тонн в сутки, что стало рекордным показателем. Об этом сообщает агентство «Синьхуа», ссылаясь на сообщение от компании-оператора CNOOC.

«Это эквивалентно одной шестой суточной добычи нефти в стране и является новым рекордом в истории нефтяного месторождения Бохай», — отметил замначальника производственного отдела тяньцзиньского филиала CNOOC Чжэн Сюй.

По его словам, достижение отметки в 90 тыс. тонн является лишь новой точкой для месторождения. Речь идет о том, что в 2024 и 2025 годах планируется увеличить добычу нефти, превысив отметку в 100 тыс. тонн.

По данным агентства, Бохай – крупнейшая база по добыче нефти в Китае. При этом в 1967 году там добывалось всего 30 тонн нефти.

19 января агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующие расчеты крупнейших сырьевых фирм КНР сообщило, что китайские сырьевые компании PetroChina и Cnooc извлекли существенную выгоду от повышения мировых цен на нефть. Руководство первой прогнозирует увеличение чистой прибыли на 68%, а доходы второй выросли вдвое.

До этого обозреватель Financial Times Рана Форухар заявила, что желание Китая покупать нефть у стран Ближнего Востока в юанях может привести к формированию нового энергопорядка в мире. По данным газеты, встреча главы Китая Си Цзиньпина с главами Саудовской Аравии и Совета сотрудничества стран Персидского залива в декабре 2022 можно было интерпретировать как «рождение нефтеюаня».

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