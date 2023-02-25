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Аналитик ERINA Сугиура заявил, что сокращение добычи нефти в России вряд ли скажется на ценах

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Сокращение уровня суточной добычи на российском рынке на 500 тыс. баррелей в марте 2023 году вряд ли негативно скажется на биржевых сырьевых ценах. Многое будет зависеть от состояния мирового спроса на нефть, приводит слова исследователя Института экономических исследований Северной Азии (ERINA) в Японии Тосихиро Сугиуры РИА Новости.

По его словам, в настоящее время у США есть достаточное количество свободных мощностей для компенсации мартовского сокращения добычи в России. Однако даже если этого не произойдет, а спрос сократится, то глобальный энергетический рынок все равно не столкнется с увеличением биржевых цен на сырье.

«Сокращение Россией добычи нефти на 500 тысяч баррелей в день вряд ли окажет влияние на состояние цен на нефть в мире <....> Если США добычу не увеличат, то цены могут вырасти при условии, что спрос останется прежним. Поэтому спрос на нефть будет более важным фактором при прогнозировании изменений цен на нефть в дальнейшем», — объяснил Сигиура.

25 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на результаты совместного исследования аналитиков из Института международных финансов, Колумбийского и Калифорнийского университетов сообщило, что в декабре 2022 года российские экспортно-сырьевые компании продавали нефть «намного дороже» предельной цены в $60 за баррель. Средняя экспортная стоимость сырья из РФ по итогам последнего месяца прошлого года составила $74.

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