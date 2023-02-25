PISM: в солидарности ЕС относительно поставок российского сжиженного газа образовалась «трещина»

Российский сжиженный природный газ (СПГ) по-прежнему является важным источником энергии для ряда стран Евросоюза (ЕС), включая Испанию, Францию, Бельгию, Италию и Нидерланды. Этот фактор свидетельствует об образовании «трещины» в европейской солидарности по поводу сокращения энергетической зависимости региона от Москвы, сообщает RT со ссылкой на статистические данные Польского института международных отношений (PISM).

По итогам первых трех кварталов 2022 года европейские страны потратили на закупки российского СПГ в общей сложности €12,5 млрд. Всего в регион было ввезено 16,5 млрд кубов данного вида топлива из РФ, что составляет около 4% от суммарного объема потребления ЕС в 2021-м, уточняется в заметке.

«Российский СПГ был важным источником поставок для основных европейских импортеров СПГ, прежде всего Испании, Франции, Бельгии, Италии и Нидерландов. Это говорит о трещине в европейской солидарности, на чем может спекулировать российская пропаганда. Увеличение доли российского СПГ на европейском рынке позволяет России использовать такие тактики энергетического шантажа, как невыполнение заказов или дальнейшие попытки заставить платить в рублях для поддержания собственной экономики», — пришли к выводу аналитики из PISM.

14 февраля аналитики Еврокомиссии (ЕК) заявили, что следующей зимой европейские страны могут столкнуться с дефицитом природного газа, что приведет к росту биржевых цен на топливо. Одной из основных причин может стать увеличение зависимости региона от поставок сжиженного природного газа (СПГ), который за последнее время стал главным источником энергии для государств Евросоюза (ЕС).