Минфин США с начала СВО ввел санкции против 80% банковского сектора РФ

Министерство финансов Соединенных Штатов сообщило о введении рестрикций в отношении 80% российского банковского сектора с начала специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом сообщается на сайте американского финансового ведомства.

«Более 80% всех активов российского банковского сектора уже находятся под санкциями США», — говорится в сообщении.

Согласно отчету, под санкции США также подпали порядка 2,4 тыс. физических и юридических лиц с начала СВО.

По версии американского минфина, «свыше 1 тыс. зарубежных компаний прекратили свою деятельность в России» с начала спецоперации.

Накануне сообщалось, что министерство финансов США добавило в черный список более десятка российских финансовых институтов.

В свою очередь, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что в ведомстве продолжают работать над ужесточением санкций против России.