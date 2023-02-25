Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кисида: Япония введет новые санкции против РФ и запретит экспорт деталей для дронов

close
100%
Yoshio Tsunoda/Global Look Press

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио введет в отношении России новые санкции, которые коснутся частных лиц и организаций, экспорта деталей для дронов и других сфер. Об этом он сообщил в ходе онлайн саммита «Большой семерки» (G7) 24 февраля, передает РИА Новости.

В заявлении по итогам встречи, которое распространил японский МИД, говорится, что Япония в качестве новых антироссийских санкций заморозит активы российских частных лиц и организаций, пополнит список организаций, в адрес которых запрещен экспорт.

Кроме того, Кисида заявил, что Токио расширит список запрещенных к экспорту в РФ товаров, которые могут укреплять основы российской промышленности, такие как детали для дронов, а также заморозит активы российских финансовых организаций.

Сроки введения новых антироссийских санкций не уточняются.

24 февраля страны G7 выпустили совместное заявления по итогам онлайн-переговоров, в котором выразили готовность усиливать санкции против России, а также пообещали не позволять РФ находить способы обхода ограничений.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть