Кисида: Япония введет новые санкции против РФ и запретит экспорт деталей для дронов

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио введет в отношении России новые санкции, которые коснутся частных лиц и организаций, экспорта деталей для дронов и других сфер. Об этом он сообщил в ходе онлайн саммита «Большой семерки» (G7) 24 февраля, передает РИА Новости.

В заявлении по итогам встречи, которое распространил японский МИД, говорится, что Япония в качестве новых антироссийских санкций заморозит активы российских частных лиц и организаций, пополнит список организаций, в адрес которых запрещен экспорт.

Кроме того, Кисида заявил, что Токио расширит список запрещенных к экспорту в РФ товаров, которые могут укреплять основы российской промышленности, такие как детали для дронов, а также заморозит активы российских финансовых организаций.

Сроки введения новых антироссийских санкций не уточняются.

24 февраля страны G7 выпустили совместное заявления по итогам онлайн-переговоров, в котором выразили готовность усиливать санкции против России, а также пообещали не позволять РФ находить способы обхода ограничений.