Глава французской группы отелей Accor сообщил об отсутствии планов покидать рынок России

Гендиректор крупнейшего международного гостиничного оператора из Франции Accor Себастьен Базен заявил, что считает неправильным оставлять российский рынок на фоне событий на Украине. Его слова приводит ТАСС.

«У нас нет для этого предпосылок», — пояснил он.

По словам Базена, если отель покинет Россию, то оператор не выполнит обязательства.

«Это не вариант. Это юридический вопрос, у меня есть фидуциарные обязательства на следующие 25 лет», — указал генеральный директор.

Однако Базен отметил, что обстановка может поменяться в случае, если рестрикции со стороны Евросоюза, Великобритании и Соединенных Штатов в отношении РФ ужесточатся.

«Если вы уходите [с российского рынка], то вы отдаете все, что было построено, за один доллар», — заключил он.

Ранее Базен говорил, что его гостиничной сети уже доводилось работать в странах, охваченных военными действиями, к примеру в Мьянме.