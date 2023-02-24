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Всемирный банк выделит $2,5 млрд на поддержку бюджета Украины

Всемирный банк заявил о выделении Украине $2,5 млрд в виде грантов

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Всемирный банк направит Киеву $2,5 млрд дополнительной грантовой помощи, в частности на поддержку украинского бюджета, упомянутые средства были предоставлены Агентством США по международному развитию (USAID). Об этом сообщает ТАСС.

Финансовая помощь также адресована на поддержку услуг и реализацию «ключевых правительственных функций» украинских властей.

»[Денежные средства] будут переданы правительству Украины после соответствующей проверки ВБ подходящих расходов», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

Ранее Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Киеву на сумму $2 млрд. В него вошли боеприпасы для HIMARS и ракетных систем с лазерным наведением, авиационный комплекс CyberLux K8 и модернизированный камикадзе-дрон Switchblade 600. Вашингтон также выделит денежные средства на подготовку ВСУ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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