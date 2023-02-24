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Генсек ООН Гутерриш призвал продлить зерновую сделку после марта 2023 года

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Andrew Kelly/Reuters

Генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине призвал участников зерновой сделки продлить ее после истечения срока действия в марте 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Я хочу подчеркнуть важность того, чтобы все стороны оставались участниками договоренностей, и призываю к их продлению после марта 2023 года», — сказал генсек.

По его словам, ООН нацелена работу с целью устранения препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил на спецсессии Генеральной ассамблеи ООН по Украине, что зерновая сделка, срок действия которой кончается в марте, должна быть продлена.

До этого замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил, что Киев намерен на этой неделе запросить Турцию и ООН начать переговоры о продлении зерновой сделки еще как минимум на год и включить в нее больше украинских портов.

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