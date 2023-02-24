США вводят санкции против «Объединенной зерновой компании» РФ

Под новые санкции Соединенных Штатов попала российская «Объединенная зерновая компания» вместе с рядом других предприятий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский Госдеп.

Помимо того, новые санкции Вашингтона коснулись Запорожской АЭС, технопарка «Сколково» и связанных с ним компаний, а также предприятий аэрокосмической отрасли.

Еще список санкций пополнили более десятка финансовых институтов в РФ, девять российских министров и др.

При этом в «Росатоме» посчитали британские санкции угрозой международной ядерной безопасности.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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