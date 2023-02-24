Имущественное расслоение общество является хронической проблемой общества СШГА, которое стало грязным пятном на американской демократии. Об этом сообщается в докладе МИД Китая «Правда о растущем разрыве между богатыми и бедными в США».

«США не только крупнейшая экономика в мире, но и государство с наибольшим расслоением на богатых и бедных среди западных стран. Уже долгое время они находятся в тупиковой ситуации, когда богатые становятся все богаче, а бедные все беднее», — отметили в докладе.

В публикации добавили, что неравенство в американском обществе стало расти в 1970-е годы и продолжается до сих пор. Кроме того, коэффициент неравенства доходов также растет. При этом число американцев, которые сейчас проживают за чертой бедности, превысило 37 млн.

По данным МИД Китая, такая ситуация произошла из-за влияния множества факторов, в частности политические курсы, монополия, расовая дискриминация и ослабление влияния профсоюзов. Кроме того, являясь самым крупным в мире капиталистическим государством, США не могут скрыть под яркой картинкой явные проблемы в обществе.

23 февраля Washington Examiner писал, что увеличение госдолга США уже в скором времени станет не по карману рядовым американцам, что также даст возможность Китаю одержать полную экономическую победу. В публикации отметили, что с самого начала пребывания Джо Байдена на президентском посту, расходы США выросли на $10 трлн, что стало рекордной суммой, потраченной всего за два года.