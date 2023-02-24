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Байден поручил повысить до 200% пошлины на ввоз в США российских алюминиевых изделий

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент США Джо Байден распорядился повысить с марта пошлины на импорт изделий из алюминия, которые производятся в России. Соответствующий документ распространила пресс-служба Белого дома.

«Я определил, что необходимо с 10 марта 2023 года ввести 200-процентный тариф на ввоз алюминиевых изделий, произведенных в РФ, 200-процентный тариф на ввоз алюминиевых изделий, если любое количество первичного алюминия, который используется при производстве алюминиевых изделий, выплавляется в России или алюминиевые изделия отливаются в РФ», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов США добавило в черный список более десятка российских финансовых институтов, в том числе один из десяти крупнейших банков по размеру активов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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