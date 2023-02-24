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Минфин США ввел санкции против более десятка российских финансовых институтов

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Министерство финансов Соединенных Штатов добавило в черный список более десятка российских финансовых институтов, говорится в заявлении на сайте ведомства.

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами включает в [санкционный] перечень более десятка финансовых институтов в России, в том числе один из десяти крупнейших банков по размеру активов», — говорится в документе Минфина США.

Санкции были введены в отношении Ланта Банка, Металлинвестбанка, Московского кредитного банка, МТС Банка, СДМ-банка, Уральского банка реконструкции и развития, а также банков «Зенит», «Левобережный», «Приморье», «Санкт-Петербург» и «Уралсиб».

Согласно сообщению ведомства, перечисленные финансовые субъекты обращаются к более мелким банкам и фирмам в попытке обойти санкции.

Санкции подразумевают ограничение на проведение ряда операций с данными финансовыми учреждениями.

Ранее Британия ввела санкции против российских банков, представителей власти и крупных компаний.

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