Минторг США внес в черный список десять компаний, базирующихся в РФ, КНР и других странах

Министерство торговли США внесло в свой черный список десять организаций, которые базируются в России, Китае и в некоторых других странах. Об этом говорится на сайте ведомства.

Минторг Соединенных Штатов также расширил санкции против Российской Федерации и Белоруссии и ввел экспортные ограничения.

«Министерство расширило и ужесточило существующие санкции против РФ и Белоруссии, в том числе в сфере действия правил экспортного контроля за российским и белорусским секторами промышленности, и также санкции в отношении предметов роскоши», — говорится в документе.

Отмечается, что ведомство также решило ужесточить экспортные ограничения в отношении Ирана якобы из-за поставок дронов России.

Там отметили, что это «противоречит интересам Соединенных Штатов в сфере национальной безопасности и международной политики».

Ранее сообщалось, что в «Росатоме» посчитали британские санкции угрозой международной ядерной безопасности.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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