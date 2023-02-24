В «Росатоме» посчитали британские санкции угрозой международной ядерной безопасности

Санкции Британии в отношении российской компании «Росатом» могут поставить под угрозу мировую ядерную безопасность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственную корпорацию.

«Санкции Великобритании в отношении руководства «Росатома», а также ряда компаний, входящих в контур госкорпорации не способствуют продуктивному сотрудничеству в атомной сфере, а ставят под угрозу международную ядерную безопасность», — уточнили в пресс-службе.

Другие подробности по возможным последствиям из-за введения ограничений против «Росатома» больше не приводятся.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Также «Росатом» уточнял, что в России к 2045 году могут построить 29 атомных энергоблоков.