В США заявили, что прогнозы действенности санкций против России не оправдались

Прогнозы по влиянию антироссийских санкций не оправдались, и все введенные ограничения не смогли нанести сокрушительного удара по экономике страны из-за политики Москвы. Об этом сообщается в опубликованном докладе на сайте вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

«Хотя санкционные меры в экономической сфере медленно истощают российскую экономику, они вряд ли нанесут сокрушительный удар. Их последствия в первоначальных прогнозах были преувеличены», — отметили в документе.

В докладе добавили, что санкции Запада причинили куда меньше вреда, чем прогнозировалось ранее. В частности, России помог экспорт энергоносителей в другие страны. В итоге, финансовый сектор страны пришел в стабильность и по итогам года импорт восстановился до уровня, который был до начала спецоперации на Украине. Однако промышленный сектор все равно ослаб, а инфляция резко выросла.

CSIS посчитали, что в будущем продажи энергоносителей в другие страны и полученные от этого доходы помогут России избежать истощения Фонда национального благосостояния. При этом санкции против Китая в связи с ситуацией вокруг Тайваня будут куда более разрушительными, причем для экономики мира.

Ранее в пятницу японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония, председательствующая в G7 в 2023 году, намерена предложить новые санкции в отношении РФ, которые затронут третьи страны. Кисида подчеркнул, что будет добиваться от третьих стран прекращения военной поддержки Российской Федерации. При этом он не уточнил, о каких странах идет речь.