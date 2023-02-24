Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что прогнозы действенности санкций против России не оправдались

close
100%
Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Прогнозы по влиянию антироссийских санкций не оправдались, и все введенные ограничения не смогли нанести сокрушительного удара по экономике страны из-за политики Москвы. Об этом сообщается в опубликованном докладе на сайте вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

«Хотя санкционные меры в экономической сфере медленно истощают российскую экономику, они вряд ли нанесут сокрушительный удар. Их последствия в первоначальных прогнозах были преувеличены», — отметили в документе.

В докладе добавили, что санкции Запада причинили куда меньше вреда, чем прогнозировалось ранее. В частности, России помог экспорт энергоносителей в другие страны. В итоге, финансовый сектор страны пришел в стабильность и по итогам года импорт восстановился до уровня, который был до начала спецоперации на Украине. Однако промышленный сектор все равно ослаб, а инфляция резко выросла.

CSIS посчитали, что в будущем продажи энергоносителей в другие страны и полученные от этого доходы помогут России избежать истощения Фонда национального благосостояния. При этом санкции против Китая в связи с ситуацией вокруг Тайваня будут куда более разрушительными, причем для экономики мира.

Ранее в пятницу японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония, председательствующая в G7 в 2023 году, намерена предложить новые санкции в отношении РФ, которые затронут третьи страны. Кисида подчеркнул, что будет добиваться от третьих стран прекращения военной поддержки Российской Федерации. При этом он не уточнил, о каких странах идет речь.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть