В ВТО заявили об устойчивости мировой торговли на фоне спецоперации на Украине

Мировая торговля продолжила быть устойчивой, даже несмотря на влияние спецоперации на Украине. Об этом сообщается в докладе Всемирной торговой организации (ВТО).

«Мировая торговля сохранила устойчивость и показала лучшие результаты, чем пессимистические прогнозы на 2022 год, поскольку страны, значительно пострадавшие от спецоперации на Украине, нашли альтернативные источники поставок», — отметили в документе.

По данным ВТО, рост торговли в мире по итогам прошлого года оказался выше прогнозов организации, которые были на уровне 3%. Кроме того, торговля развивалась лучше всех пессимистических сценариев.

В публикации добавили, что торговые партнеры смогли найти альтернативные источники поставок товаров для того, чтобы избежать дефицита. Речь идет о пшенице, кукурузе, продуктах переработки подсолнечника, удобрениях, топливе и палладии.

В конце января Business Insider писал, что господство доллара в мировой торговле под угрозой из-за пяти проектов, которые одновременно разрабатываются Азией, Ближним Востоком и странами Латинской Америки.