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ВВП Германии уменьшился на 0,4% по итогам четвертого квартала 2022 года

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Markus Schreiber/AP

Экономика Германии сократилась на 0,4% по итогам четвертого квартала 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического ведомства.

«Сильный рост цен и энергетический кризис продолжили оказывать давление на экономику Германии в конце года. Это было особенно заметно по частным потребительским расходам», — отметили в отчете.

В публикации добавили, что падение на 0,4% оказалось на 0,2 п.п. выше первоначальных прогнозов. При этом в годовом выражении ВВП страны вырос на 0,3% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года.

23 февраля Reuters, ссылаясь на сообщение главы торгово-промышленной палаты ФРГ Петра Адриана, сообщил, что Германия может потерять не менее 4% ВВП к концу 2023 года из-за спецоперации России на Украине. По его словам, падение ВВП на одного жителя Германии может составить не менее €2 тыс. Все это происходит из-за того, что ФРГ — индустриальная страна, то есть основная часть экономики завязана на промышленности.

Ранее газета Rheinische Post со ссылкой на выдержки из доклада Немецкого экономического института (IW) писала, что ситуация на Украине обошлась миру в $1,6 трлн в 2022 году.

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