США повысят пошлины на российские металлы и минералы

Белый дом анонсировал введение новых санкций в отношении Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента США.

Отмечается, что США повысят пошлины на более чем 100 видов российских металлов, минералов и химической продукции.

Ранее Великобритания, Австралия и Новая Зеландия в годовщину начала спецоперации на Украине ввели новые персональные экономические санкции против российских граждан и организаций.

В санкционные списки вошли около 200 физических и почти 100 юридических лиц. В «черных списках» оказались вице-премьеры Мантуров, Новак, Оверчук, Абрамченко, Голикова, патриарх Кирилл, мать Алины Кабаевой Людмила, глава ЦИК Памфилова, директор «Первого канала» Эрнст и многие другие.