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Мишустин увеличил доступ к господдержке для российских IT-компаний

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Правительство расширило список IT-компаний, которые могут получить доступ к господдержке. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Компании IT-сектора, чья деятельность связана с исследованиями и разработками в области естественных и технических наук, теперь смогут получить государственную аккредитацию, а значит, претендовать на меры государственной поддержки», — отметили в постановлении.

В документе указали, что такая аккредитация поможет компаниям получать различные меры господдержки. Например, страховые взносы могут быть уплачены по сниженным тарифам, а для сотрудников предоставляется льготная ипотека по ставке до 5% годовых.

21 февраля вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил о росте доходов российских IT-компаний. По его словам, доходы таких компаний по сравнению с 2021 годом выросли на 35,3% (+ 615,5 млрд руб.), средняя зарплата — на 16,4% (+17,5 тыс. руб.), налоговые поступления — более чем на 27% (+ 104,8 млрд руб.).

До этого газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве писала, что крупные российские IT-компании предложили властям сделать нулевую ставку по налогу на прибыль, которая действует до 2024 года, бессрочной. По информации издания, в качестве альтернативного варианта на встрече с заместителем главы Минцифры РФ Максимом Паршиным обсуждалось закрепление возврата навсегда ставки в размере 3%.

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