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Казахстанский «КазТрансОйл» начал транспортировку нефти для экспорта в Германию

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РИА Новости

Национальный оператор Казахстана «Казтрансойл» начал принимать казахстанскую нефть для ее последующего экспорта в Германию. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что прием нефти в систему магистральных нефтепроводов АО «Казтрансойл» был начат 23 февраля.

«В соответствии с графиком поставок нефти, который утвержден Министерством энергетики Казахстана, АО «Казтрансойл» транспортирует в феврале 20 тыс. тонн казахстанской нефти по нефтепроводу «Дружба» до пункта сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки в Германию», — говорится в публикации.

В компании сообщили, что в декабре прошлого года АО «Казтрансойл» направлена годовая заявка на транспортировку в этому году 1,2 млн тонн нефти Казахстана по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» в направлении пункта сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки в ФРГ.

«Данный транзит нефти будет осуществляться в рамках соглашения между правительством Казахстана и правительством РФ от 7 июня 2002 года», — добавили в пресс-службе организации.

Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявлял, что страна планирует начать отгрузку первой партии нефти по нефтепроводу «Дружба» в Германию в ближайшие дни.

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