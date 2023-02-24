Казахстанский «КазТрансОйл» начал транспортировку нефти для экспорта в Германию

Национальный оператор Казахстана «Казтрансойл» начал принимать казахстанскую нефть для ее последующего экспорта в Германию. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что прием нефти в систему магистральных нефтепроводов АО «Казтрансойл» был начат 23 февраля.

«В соответствии с графиком поставок нефти, который утвержден Министерством энергетики Казахстана, АО «Казтрансойл» транспортирует в феврале 20 тыс. тонн казахстанской нефти по нефтепроводу «Дружба» до пункта сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки в Германию», — говорится в публикации.

В компании сообщили, что в декабре прошлого года АО «Казтрансойл» направлена годовая заявка на транспортировку в этому году 1,2 млн тонн нефти Казахстана по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» в направлении пункта сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки в ФРГ.

«Данный транзит нефти будет осуществляться в рамках соглашения между правительством Казахстана и правительством РФ от 7 июня 2002 года», — добавили в пресс-службе организации.

Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявлял, что страна планирует начать отгрузку первой партии нефти по нефтепроводу «Дружба» в Германию в ближайшие дни.