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В МИД Венргии заявили, что в ЕС планировали ввести санкции против Мантурова

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Global Look Press

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз в рамках десятого пакета санкций планировал ввести санкции против главы Минпромторга Дениса Мантурова, однако Будапешт воспротивился этому. Об этом Сийярто рассказал в интервью РИА Новости.

«Мы выступили против включения в список российских министров. Например, министра Мантурова», — сказал венгреский премьер.

Он отметил, что, если в санкционном списке будут министры, то не с кем будет «говорить о мире».

По словам Сийяро, это был не первый раз, когда какого-либо российского министра пытались добавить в санкционный список. Он добавил, что Венгрия будет противиться этому.

Также Сийярто рассказал, что Венгрия добивается снятия санкций Евросоюза с девяти бизнесменов из России. Кроме того, журналисты спросили его, затронул ли десятый пакет санкций ЕС против РФ атомную отрасль. Руководитель венгерского внешнеполитического ведомства в ответ сказал: «Что касается атомной отрасли, то определенно нет».

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Санкции против России
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