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Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 16,5% годовых

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Pavel Mikheyev/Reuters

Национальный банк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 16,5% годовых. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора, опубликованном на сайте.

«Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/- 1 процентный пункт», — говорится в сообщении Нацбанка Казахстана.

При этом казахский регулятор отметил, что решение принималось на основе обновленных прогнозов, анализе данных и оценке баланса рисков инфляции. Также во внимание были приняты «неопределенная геополитическая обстановка и ее последствия» и высокие цены на продовольствие в мире.

Ранее власти Казахстана разрешили банкам вывезти из страны наличные рубли для конвертации их в безналичную форму. В Нацбанке страны подчеркнули, что в настоящее время финансово-кредитные учреждения страны располагают различными каналами для проведения безналичных платежей и переводом средств на банковские счета.

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