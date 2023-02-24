Основателю криптобиржи FTX предъявили четыре новых обвинения

Экс-главе и основателю криптовалютной биржи FTX Сэму Бэнкман-Фриду предъявили четыре дополнительных обвинения, передает телеканал CNN.

Как сообщается, прокуратура в Нью-Йорке дополнила новую версию обвинительного заключения следующими пунктами: сговор с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег, сговор с целью совершения банковского мошенничества, мошенничество с ценными бумагами и мошенничество в связи с продажей деривативов. Таким образом, общее число уголовных обвинений против основателю криптобиржи увеличилось до 12.

Если Бэнкмана-Фрида признают виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит до 155 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что у него могут конфисковать активы на $700 млн, если его признают виновным в мошенничестве.

В декабре 2022 года основателю FTX были предъявлены обвинения в мошенничестве и заговоре с целью незаконного присвоения средств клиентов криптобиржи, которая объявила о банкротстве в ноябре прошлого года.

Криптобиржа FTX в начале 2022 года оценивалась в $32 млрд, но уже в ноябре компания объявила себя банкротом. Сэму Бэнкман-Фриду предъявили обвинения, согласно которым он мошенническим образом привлек $1,8 млрд от инвесторов и использовал средства FTX для рискованных ставок в своем хедж-фонде Alameda Research и покрытия личных расходов.

Основатель FTX не признал себя виновным по восьми пунктам обвинения.

Он был отпущен под залог в $250 млн. Процесс по делу Бэнкмана-Фрида начнется в октябре 2023 года.