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Глава «Нафтогаза» заявил, что Украина собирается отказаться от импорта газа

Глава «Нафтогаза»: Украина планирует отказаться от импорта природного газа в 2023 году

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Председатель правления компании «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов в беседе с агентством Bloomberg заявил, что страна собирается отказаться от импорта природного газа путем наращивания собственной добычи голубого топлива.

По его словам, увеличение внутреннего производства является стратегической целью Украины.

«Мы должны справиться с этим сами», — сказал Чернышов.

Как сообщил глава «Нафтогаза Украины», план предполагает, что компания должна увеличить добычу на 8%, а частные компании — на 16%. Меры сопровождаются запретом на экспорт топлива.

Bloomberg указывает, что план не предусматривает территориальных потерь Украины и выхода из строя энергетических объектов.

Также Чернышов добавил, что Нафтогаз Украины» закупил около половины из запланированных с конца октября 2 млрд куб. м газа.

Ранее сообщалось, что «Газпром» восстановил прокачку газа через Украину до показателя 2022 года.

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