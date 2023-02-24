Глава «Нафтогаза» заявил, что Украина собирается отказаться от импорта газа

Председатель правления компании «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов в беседе с агентством Bloomberg заявил, что страна собирается отказаться от импорта природного газа путем наращивания собственной добычи голубого топлива.

По его словам, увеличение внутреннего производства является стратегической целью Украины.

«Мы должны справиться с этим сами», — сказал Чернышов.

Как сообщил глава «Нафтогаза Украины», план предполагает, что компания должна увеличить добычу на 8%, а частные компании — на 16%. Меры сопровождаются запретом на экспорт топлива.

Bloomberg указывает, что план не предусматривает территориальных потерь Украины и выхода из строя энергетических объектов.

Также Чернышов добавил, что Нафтогаз Украины» закупил около половины из запланированных с конца октября 2 млрд куб. м газа.

Ранее сообщалось, что «Газпром» восстановил прокачку газа через Украину до показателя 2022 года.