Cicero: в ФРГ сожгли декларацию на пожертвования «Газпрома» в пользу «Северного потока-2»

Чиновница налоговой службы ФРГнашла и тайно сожгла утерянную декларацию на пожертвования «Газпрома» в пользу строительства «Северного потока-2», пишет издание Cicero.

Российская компания в 2022 году пожертвовала €20 млн фонду, который заявлял, что средства предназначены для нужд земли Мекленбург — Передняя Померания и не облагаются налогом.

Фонд передал декларации в налоговую службу, но во время внутренних проверок одна из сотрудниц сообщила, что документы утеряны. Позже в ее кабинете нашли декларацию, приложенную к другому договору. «Из-за паники и растущего давления со стороны прессы и властей она уничтожила декларацию в камине знакомой», — заверяет издание.

Копию документа нашли. В налоговом ведомстве, по информации издания, ситуацию назвали политическим решением и указали, что поступившие от «Газпрома» средства должны были быть освобождены от налогов. Это вызвало критику партий, которые осуждают обход санкций США против «Северного потока-2».

Ранее Wintershall Dea заявила, что продала дивиденды от совместных предприятий в России на €2 млрд. Компания рассмотрит возможные варианты страховок, которые можно использовать для минимизации последствий. Поэтому правление занимается подготовительными шагами для реализации этой меры.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока - 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

Оператор газопроводов, компания Nord Stream AG, заявила, что сроки их восстановления пока оценить невозможно.

Россия и Турция прорабатывают создание газового хаба, через который можно было бы переместить транзит с «Северных потоков».