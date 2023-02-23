США и ЕС объявят о новом пакете санкций против РФ 24 февраля

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью газете The Washington Post, что в пятницу, 24 февраля, США и Евросоюз объявят о новом пакете санкций против России, передает ТАСС.

По ее словам, ограничения затронут дополнительные российские банки в связи с попытками обхода санкций.

Кроме того, Соединенные Штаты готовы вводить санкции и против китайских компаний, которые, по их мнению, оказывают России помощь РФ.

«Они [китайские компании] будут в санкционных пакетах, которые мы объявим завтра», — указала Нуланд.

17 февраля Нуланд заявляла, что США и их партнеры по блоку G7 намерены «приблизительно 24 февраля» ввести новый «большой пакет» санкций против России, который, в частности, затронет физических лиц, которые «напрямую вовлечены» в спецоперацию ВС РФ на Украине «и поддерживают ее», а также ограничат поставки технологий российской оборонной индустрии, и высокотехнологичного оборудования.