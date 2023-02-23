Байден предложил назначить президентом Всемирного банка экс-главу Mastercard Аджая Бангу

Президент США Джо Байден предложить назначить новым президентом Всемирно банка (The World Bank) бывшего главу корпорации Mastercard Аджая Бангу, который в настоящий момент занимает пост вице-президента инвестиционной компании General Atlantic. Об этом сообщили в Белом доме.

Как заявили Байден, Банга обладает уникальными способностями, чтобы возглавить Всемирный банк «в этот критический момент истории».

По его словам, вице-президент General Atlantic в течение трех десятилетий строил успешные глобальные компании и управлял ими, создавая рабочие места и приводя инвестиции в развивающиеся страны.

15 февраля стало известно, что президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас заявил о намерении покинуть свой пост в ближайшие месяцы. Досрочная отставка произойдет примерно за год до официального истечения срока полномочий Мэлпаса. Причина такого решения неизвестна.

Дэвид Мэлпас был назначен на пост главы Мирового банка в 2019 году на тот момент президентом США Дональдом Трампом. В 2022 году звучали призывы к его отстранению после того, как он запутался, отвечая на вопрос на конференции о причинах изменения климата.