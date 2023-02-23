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Reuters: страны G7 увеличили экономическую помощь Украине на 2023 год до $39 млрд

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AP

Страны «Большой семерки» (G7) 23 февраля увеличили экономическую поддержку Украине на 2023 год до $39 млрд и призвали принять программу Международного валютного фонда для страны к концу марта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление, опубликованное президентом блока Японией.

«На 2023 год, исходя из потребностей правительства Украины, мы увеличили наши обязательства по бюджетной и экономической поддержке до $39 млрд», — говорится в заявлении.

Как отмечает агентство, решение было принято после встречи министров финансов блока и управляющих центральными банками накануне годовщины специальной военной операции на Украине.

Министр финансов Японии Шуничи Судзуки заявил журналистам, что G7 необходимо оценить эффективность действующих санкций в отношении России, прежде чем принимать решение о дальнейших действиях.

Ранее Bloomberg писал, что страны G7 планируют создать инструмент для координации санкций в отношении России.

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