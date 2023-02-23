Страны G7 посчитали, что своими санкциями серьезно подорвали возможности России

Страны-участницы G7 заявили, что антироссийские санкции, которые они вводили, серьезно подорвали возможности России. Об этом говорится в заявлении министров финансов и управляющих центральными банками сообщества, передает РИА Новости.

«Мы вновь подчеркиваем нашу общую приверженность координированным мерам в ответ на агрессию со стороны РФ. Наши санкции заметно подорвали российские возможности вести войну», — говорится в заявлении.

Члены «Большой семерки» подчеркнули, что продолжат следить за эффективностью санкций, введенных в отношении России, и предпринимать дальнейшие меры «в случае необходимости». Члены сообщества также обязались тесно сотрудничать между собой и с партнерами для усиления санкций и предотвращения попыток их обхода.

23 февраля в индийском Бангалоре состоялась встреча глав финансовых ведомств и центробанков стран Группы семи (G7), а на следующий день запланирована аналогичная встреча в формате Группы двадцати (G20).

После начала российской спецоперации (СВО) на Украине ряд западных стран ввели и продолжают вводить масштабные санкции против России. По данным Reuters, к годовщине СВО Евросоюз готовит новый, десятый санкционный пакет, куда включат, в частности, новые российские СМИ и ряд банков РФ.