Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Страны G7 посчитали, что своими санкциями серьезно подорвали возможности России

close
100%
AP

Страны-участницы G7 заявили, что антироссийские санкции, которые они вводили, серьезно подорвали возможности России. Об этом говорится в заявлении министров финансов и управляющих центральными банками сообщества, передает РИА Новости.

«Мы вновь подчеркиваем нашу общую приверженность координированным мерам в ответ на агрессию со стороны РФ. Наши санкции заметно подорвали российские возможности вести войну», — говорится в заявлении.

Члены «Большой семерки» подчеркнули, что продолжат следить за эффективностью санкций, введенных в отношении России, и предпринимать дальнейшие меры «в случае необходимости». Члены сообщества также обязались тесно сотрудничать между собой и с партнерами для усиления санкций и предотвращения попыток их обхода.

23 февраля в индийском Бангалоре состоялась встреча глав финансовых ведомств и центробанков стран Группы семи (G7), а на следующий день запланирована аналогичная встреча в формате Группы двадцати (G20).

После начала российской спецоперации (СВО) на Украине ряд западных стран ввели и продолжают вводить масштабные санкции против России. По данным Reuters, к годовщине СВО Евросоюз готовит новый, десятый санкционный пакет, куда включат, в частности, новые российские СМИ и ряд банков РФ.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть