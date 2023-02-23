Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

WA: Байден заставляет жителей США платить за успех Китая ростом госдолга

close
100%
Evan Vucci/AP

Увеличение госдолга США уже в скором времени станет не по карману рядовым американцам, что также даст возможность Китаю одержать полную экономическую победу. Об этом пишет Washington Examiner.

В публикации отметили, что с самого начала пребывания Джо Байдена на президентском посту, расходы США выросли на $10 трлн, что стало рекордной суммой, потраченной всего за два года. При этом сам Байден, скорее всего, закрывает глаза на имеющиеся проблемы и надеется, что они решатся сами собой.

По мнению авторов издания, Байден постоянно призывает увеличить лимит госдолга США вместо того, чтобы проводить конкретные государственные реформы, которые должны привести к росту экономики. В этом случае произошло бы процветание граждан, а конкурентное преимущество страны было бы защищено от влияния Китая.

По данным издания, экономика Китая постепенно догоняет США. Кроме того, экономические сложности в Штатах усугубляются тем, что Байден постоянно выбирает рост налогов. Такая ситуация играет на руку КНР. В свою очередь американский лидер, видимо, не понимает, что увлечение потолка госдолга США является настоящим подарком Китаю, так как тот будет с удовольствием наблюдать, как американцы дрогнули и «корчатся» в условиях кризиса и огромного госдолга.

11 февраля специалист по трудовому праву и праву государственного управления Адам Милл заявил, что растущий размер государственного долга США, который к настоящему времени уже превысил критическую отметку $31,5 трлн, в обозримом будущем может привести к полному краху федерального бюджета страны. Это будет обусловлено увеличением госрасходов для выплаты процентов по задолженности.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть