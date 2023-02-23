WA: Байден заставляет жителей США платить за успех Китая ростом госдолга

Увеличение госдолга США уже в скором времени станет не по карману рядовым американцам, что также даст возможность Китаю одержать полную экономическую победу. Об этом пишет Washington Examiner.

В публикации отметили, что с самого начала пребывания Джо Байдена на президентском посту, расходы США выросли на $10 трлн, что стало рекордной суммой, потраченной всего за два года. При этом сам Байден, скорее всего, закрывает глаза на имеющиеся проблемы и надеется, что они решатся сами собой.

По мнению авторов издания, Байден постоянно призывает увеличить лимит госдолга США вместо того, чтобы проводить конкретные государственные реформы, которые должны привести к росту экономики. В этом случае произошло бы процветание граждан, а конкурентное преимущество страны было бы защищено от влияния Китая.

По данным издания, экономика Китая постепенно догоняет США. Кроме того, экономические сложности в Штатах усугубляются тем, что Байден постоянно выбирает рост налогов. Такая ситуация играет на руку КНР. В свою очередь американский лидер, видимо, не понимает, что увлечение потолка госдолга США является настоящим подарком Китаю, так как тот будет с удовольствием наблюдать, как американцы дрогнули и «корчатся» в условиях кризиса и огромного госдолга.

11 февраля специалист по трудовому праву и праву государственного управления Адам Милл заявил, что растущий размер государственного долга США, который к настоящему времени уже превысил критическую отметку $31,5 трлн, в обозримом будущем может привести к полному краху федерального бюджета страны. Это будет обусловлено увеличением госрасходов для выплаты процентов по задолженности.