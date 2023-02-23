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В Минфине США заявили, что продолжают работать над ужесточением санкций против РФ

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Al Drago/Pool via Reuters

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что в министерстве продолжают работать над ужесточением санкций против России. Об этом она рассказала в ходе пресс-конференции в индийском городе Бангалор, сообщает ТАСС.

По ее словам, работа над ужесточением санкций ведется совместно с партнерами США.

«Мы ищем возможности ужесточить санкции», — добавила Йеллен.

Ранее глава Минфина сообщала, что Россия в декабре в три раза сократила вложения в американские госбумаги.

Объем вложений РФ в американские государственные ценные бумаги в декабре 2022 года сократился в 3,3 раза по сравнению с предшествующим месяцем и составил $629 млн.

До этого испанская газета La Vanguardia писала, что атомная отрасль и алмазы не войдут в новый пакет антироссийских санкций со стороны Евросоюза.

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